القوات الجنوبية تستهدف ناقلة جند حوثية شمالي العود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الضالع - الخليج 365
كشف مصدر قيادي في القوات الجنوبية المشتركة بالضالع، تفاصيل عملية استباقية جديدة نفذتها الأخيرة في العو.
وبحسب المصدر فإن وحدة الدروع و المدفعية استهدفت ناقلة جند حوثية تقل مجاميعا مليشاوية في الأطراف الشمالية لبلدة العود، بعد رصد ميداني و معلومات استخباراتية مسبقة.
وطبقا للمصدر فإن العملية الجديدة التي نفذتها وحدة متخصصة من سلاح المدفعية دمرت الناقلة الحوثية و أودت بحياة عددا من المسلحين الحوثيين حسب المعلومات الإستخباراتية التي حصل عليها المصدر.
وتواصل المليشيات الحوثية تحشيد مقاتليها و الزج بهم في جبهات القتال المشتعلة بالضالع، في الوقت الذي أصبحت فيه تحركات الأرتال العسكرية و التعزيزات المليشاوية للحوثيين هدفا سهلا بالنسبة لوحدات الدروع و المدفعية الجنوبية التي كان لها الدور المحوري في سحق الكثير من التعزيزات وتدمير عددا من الآليات الحربية والعيارات النارية للمليشيات.
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