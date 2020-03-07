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المشتركة تصد محاولة تسلل على الجاح جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

المشتركة تصد محاولة تسلل على الجاح جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لمحاولة تسلل شنتها مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة  على منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

 

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 وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن القوات تمكنت من التصدي للعناصر الحوثية التي حاولت التسلل وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

 وأضاف المصدر أن القوات المشتركة اجبرت عناصر المليشيات على الفرار والتراجع يجرون وراءهم أذيال الخيبة والهزيمة بعد المعارك التي خاضتها القوات المشتركة بكل صلابة وإستبسال.

 

يذكر أن القوات المشتركة تمكنت من كسر محاولة تسلل حوثية شمال مدينة حيس صباح اليوم حيث لقي عشرات العناصر مصرعهم وجرح آخرون.

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