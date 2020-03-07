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طفل في الضالع ضحية جديدة لقذيفة هاون حوثية

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

طفل في الضالع ضحية جديدة لقذيفة هاون حوثية

الضالع - الخليج 365

أصابت قذيفة هاون، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران،، طفلا في منطقة حجر بمحافظة الضالع.

 

وكشفت المصادر عن إصابة الطفل ماهر علي عبدالله الدكام (11 عاما)، بجروح خطيرة، في قصف حوثي، مؤكدة نقله إلى مستشفى الصداقة بعدن في حالة حرجة.

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ورجحت أن تخلف الإصابات، إعاقة دائمة للطفل، بعد اختراق الشظايا رقبته، وبتر يده اليمنى، وساقه اليمنى، وتمزق أحباله الصوتية.

 

وتشن المليشيات الإجرامية، عمليات قصف عشوائية بشكل شبه يومي على المناطق والقرى في حجر وقعطبة شمال الضالع.

 

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