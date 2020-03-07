شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تُحبط هجوماً للحوثيين على التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من إحباط هجوم انتحاري شنتها مليشيات الحوثي اليوم السبت على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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وقالت مصادر عسكرية ، إن عشرات من عناصر المليشيات الحوثية لقيوا مصرعهم خلال الإشتباكات العنيفة التي خاضتها القوات المشتركة مع مليشيات الحوثي.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي بكل صلابة وإستبسال وأجبرت الحوثيين على التراجع والفرار يجرون أذيال الهزيمة والإنكسار ورائهم وتواصل القوات المستركة توجية النكسات والصفعات المتتالية للمليشيات الحوثية جراء محاولاتها الانتحارية الفاشلة على مواقعها في مختلف جبهات القتال بالحديدة.