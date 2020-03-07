شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف اليمن بـ 29 غارة خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements نت مقاتلات التحالف 29 غارة جوية على المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

مصدر أمني أفاد أن طيران التحالف شن اليوم السبت ، 12 غارة على عدة مناطق يمنية منها أربع غارات على محافظة الجوف ثلاث منها على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية الحزم.

وأشار المصدر أن مديرية الظاهر بمحافظة صعدة تعرض لغارتين من قبل طيران التحالف ، مضيفا أن خمس غارات لطيران التحالف استهدفت منطقة البقع قبالة نجران ، وغارة على وادي جارة في محور جيزان.

وبحسب مصادر محلية ، شهدت أجواء مدينة الدريهمي المحاصرة بمحافظة الحديدة تحليق متواصل لطيران التحالف التجسسي.

وكان طيران التحالف شن أمس الجمعة ، 17 غارة جوية على المحافظات اليمنية توزعت على ، 11 غارة على مديريات الحزم والمتون وخب والشعف بالجوف ، وغارتين على مديرية الظاهر بصعدة ، وغارتان على مديرية بكيل المير بحجة، وغارة على نهم بصنعاء وغارة على الطلعة قبالة نجران.



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