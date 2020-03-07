عــــــاجل : هذا ما سيحدث الساعة السابعة والنصف مساء اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - ترقبوا ملحقاً إخبارياً 7:30 لمشاهد جديدة توثق التدمير الأمريكي الممنهج للدفاعات الجوية اليمنية بتواطؤ السلطات السابقة. جديد "الخليج 365" Advertisements

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