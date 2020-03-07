شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل .. دقت ساعة الصفر انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير ثلاث مناطق .. بدعم غير مسبوق من السعودية والتحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ " يحي عويدان " قبل قليل تغريدة حول انطلاق معركة تحرير عاصمة الجوف بدعم مكثف من التحالف العربي. أقرأ أيضا : Advertisements شاهد: عبدالملك الحوثي وهو على ورقة 500 ريال سعودي نشرها مواطن في المملكة .. وهنا كانت نهايته (تفاصيل ) عااااجل ..قناة " المسيرة" تبث هذا الخبر الصادم لسكان العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ! " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "بدء المعركة الواسعة وعملية عسكرية كبيرة للجيش الوطني لتحرير الجوف ونهم وصرواح بمساندة شعبية وقبلية غير مسبوقه وتنسيق مع التحالف لتكثيف الغارات الجوية الى 200 طلعة يوميا وساعة الصفر تدق اجراسها والساعات القادمة ستكون الحاسمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاااجل .. دقت ساعة الصفر انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير ثلاث مناطق .. بدعم غير مسبوق من السعودية والتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.