شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل في غاية الخطورة.. " العكيمي" يكشف عن دولة خليجية تدعم الحوثيين سرا نكاية في السعودية ويوجه رسالة لأميرها!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة قبل قليل كشف فيها عن دعم دولة خليجية للحوثيين نكاية في السعودية والتحالف العربي . أقرأ أيضا : عاجل..الحكومة الصينية تعلن بشرى سارة للعالم أجمع التوصل للقاح لفيروس كورونا .."لن تصدق من قام باختراعة"شاهد Advertisements عاااجل .. دقت ساعة الصفر انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير ثلاث مناطق .. بدعم غير مسبوق من السعودية والتحالف " اليمني اليوم " ينشر نص الغريدة : "ما كنت أظن أن دولة قطر يصل بها الفجور في الخصومة مع السعودية الى دعم جماعة الحوثي الإنقلابية التي تقتل وتهجر يوميا الشعب اليمني أقول للقيادة القطرية ماهكذا تورد الإبل راجعوا حساباتكم فالحوثية مصيرها الزوال والبقاء لليمن أتركوا اليمن وشأنه وسوو خلافاتكم مع السعودية بعيدا عن بلادنا".

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