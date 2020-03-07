شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل وخطير جداً ..هذا ما يحدث الأن في العاصمة من رعب وهلع في السكان .. توقف الحركة في شوارع..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت قبل قليل مجاميع مسلحة في العاصمة المؤقتة عدن ,والرعب يثير سكان المنطقة . أقرأ أيضا : عاجل..الحكومة الصينية تعلن بشرى سارة للعالم أجمع التوصل للقاح لفيروس كورونا .."لن تصدق من قام باختراعة"شاهد عاااجل .. دقت ساعة الصفر انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير ثلاث مناطق .. بدعم غير مسبوق من السعودية والتحالف Advertisements وذكر مواطنون أن مسلحين انتشروا بشكل كثيف في مديرية دار سعد بعدن ،وأغلقوا جولة المجتمع بالمديرية مما أدى إلى توقف الحركة في شوارع المديرية. ودعا المواطنون الحكومة الشرعية والتحالف والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إلى سرعة إنهاء هذا الإنتشار المرعب للمسلحين لتدارك تفجير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، مجدداً. وأفادوا بأن" المسلحين المنتشرين مع أطقم عسكرية ومختلف أنواع الأسلحة ، يرتدون شعارات المجلس الانتقالي وصور قيادات في المجلس . مؤكدين أن الوضع متوتر والشوارع في مديرية دار سعد متوقفة الحركة فيها بسبب إغلاق جولة المجتمع التي تربط شوارع المديرية ببعضها وبشوراع المديريات المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاااااجل وخطير جداً ..هذا ما يحدث الأن في العاصمة من رعب وهلع في السكان .. توقف الحركة في شوارع..تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.