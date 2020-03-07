شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل ..قناة " المسيرة" تبث هذا الخبر الصادم لسكان العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قبل قليل قناة المسيرة التابعة للحوثيين، خبر عاجل في شريطها الإخباري اكدت فيه عن احتجاز 13 سفينة .

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وقالت القناة في خبرها العاجل ان مصدر في ميناء الحديدة صرح لها ، بأن ما اسمتها "قوى العدوان تحتجز 13 سفينة محملة ب31837 طنا من البنزين والديزل و24978 طنا من الصويا والذرة و8518 طنا من الغاز .. "