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عدن - ياسمين التهامي - تقرير بالدول الذي فشل كورونا في اقتحامها (تعرف عليها)



حتى اللحظة يوجد أكثر من 106 دول حول العالم، 45 دولة في أفريقيا و17 دولة في آسيا و22 دولة في أوربا و22 دولة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ودول الكاريبي لم تصِبها ضربات فيروس كورونا، حسب الخريطة التفاعلية العالمية التي ترصد إصابات الفيروس حول العالم على مدار الساعة.



أفريقيا

جديد اب برس​

تضم قارة أفريقيا 54 دولة بما فيها الدول الجزرية وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 9 دول.

بينما هناك 45 دولة لم يصب أي شخص بها بالفيروس وهي رواندا وساو تومي وبرينسيبي وزيمبابوى وغامبيا والرأس الأخضر وأوغندا وكينياو زامبيا وتنزانيا وناميبيا ومالاوي وإسواتيني وليسوتو وبوتسواناو موريتانيا وسيشيل و الصومال والسودان وليبيا وأرتيرياو إثيوبيا وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وليبيريا وجيبوتي وأفريقيا الوسطى وغينيا بيساو وبوروندي وجزر القمر وتشاد وغينيا والكونغو والنيجر ومالي وغينيا الاستوائية وأنجولا وموريشيوس والجابون وساحل العاج وبوركينا فاسو وسيراليون وموزمبيق وبنين ومدغشقر وغانا.

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آسيا

وتضم قارة آسيا 48 دولة دولة، وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 31، وبلغ عدد الدول الآسيوية التي لم تسجل إصابات 17 دولة وهي سوريا واليمن وكوريا الشمالية وبنجلاديش وبورما وسيرلانكا ولاوس وتركمانستان وطاجيكستان وأوزباكستان وقيرغيزسان ومنغوليا وكازاخستان تيمور الشرقية بوروني.

أوروبا

وتضم قارة أوروبا 48 دولة، وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 26 التي لم تسجل إصابات كورونا المستجد حتى الآن 22 دولة وهي: فنلندا، النمسا، مالطة، النرويج، المجر، ليتوانيا، سلوفيكيا، آيسلند، قبرص، رومانيا، بلغاريا، الفاتيكان، أوكرانيا، صربيا، مونتينجرو، جورجيا، تركيا، مولدوفا، البوسنة والهرسك، ألبانيا، أرمينيا، كوسوفو.

أمريكا الشمالية والجنوبية

وتضم قارتا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 33 دولة باستثناء عدد من الجزر، وبلغ عدد الدول التي سُجل فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 11 دولة بينما بلغ عدد الدول التي لم يسجل فيه إصابات حتى الآن 22 دولة جميعها تقع في أمريكا الجنوبية وجزر الكاريبي وهي: بربادوس، الباراجوي، البهاماس، الأورجواي، بنما، سانت فينست والجرينادين، سانت لويسا، دومينيكا، فينزويلا، نيكاراجوا، بلييز، كوبا، السلفادور، جواتيمالا، هندوراس، سورينام، بوليفيا، هاييتي، ترنيداد وتوباغو، غرينادا، بينما سجلت أستراليا 66 إصابة.

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حتى اللحظة يوجد أكثر من 106 دول حول العالم، 45 دولة في أفريقيا و17 دولة في آسيا و22 دولة في أوربا و22 دولة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ودول الكاريبي لم تصِبها ضربات فيروس كورونا، حسب الخريطة التفاعلية العالمية التي ترصد إصابات الفيروس حول العالم على مدار الساعة.

أفريقيا

تضم قارة أفريقيا 54 دولة بما فيها الدول الجزرية وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 9 دول.

بينما هناك 45 دولة لم يصب أي شخص بها بالفيروس وهي رواندا وساو تومي وبرينسيبي وزيمبابوى وغامبيا والرأس الأخضر وأوغندا وكينياو زامبيا وتنزانيا وناميبيا ومالاوي وإسواتيني وليسوتو وبوتسواناو موريتانيا وسيشيل و الصومال والسودان وليبيا وأرتيرياو إثيوبيا وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وليبيريا وجيبوتي وأفريقيا الوسطى وغينيا بيساو وبوروندي وجزر القمر وتشاد وغينيا والكونغو والنيجر ومالي وغينيا الاستوائية وأنجولا وموريشيوس والجابون وساحل العاج وبوركينا فاسو وسيراليون وموزمبيق وبنين ومدغشقر وغانا.

آسيا

وتضم قارة آسيا 48 دولة دولة، وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 31، وبلغ عدد الدول الآسيوية التي لم تسجل إصابات 17 دولة وهي سوريا واليمن وكوريا الشمالية وبنجلاديش وبورما وسيرلانكا ولاوس وتركمانستان وطاجيكستان وأوزباكستان وقيرغيزسان ومنغوليا وكازاخستان تيمور الشرقية بوروني.

أوروبا

وتضم قارة أوروبا 48 دولة، وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 26 التي لم تسجل إصابات كورونا المستجد حتى الآن 22 دولة وهي: فنلندا، النمسا، مالطة، النرويج، المجر، ليتوانيا، سلوفيكيا، آيسلند، قبرص، رومانيا، بلغاريا، الفاتيكان، أوكرانيا، صربيا، مونتينجرو، جورجيا، تركيا، مولدوفا، البوسنة والهرسك، ألبانيا، أرمينيا، كوسوفو.

أمريكا الشمالية والجنوبية

وتضم قارتا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 33 دولة باستثناء عدد من الجزر، وبلغ عدد الدول التي سُجل فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 11 دولة بينما بلغ عدد الدول التي لم يسجل فيه إصابات حتى الآن 22 دولة جميعها تقع في أمريكا الجنوبية وجزر الكاريبي وهي: بربادوس، الباراجوي، البهاماس، الأورجواي، بنما، سانت فينست والجرينادين، سانت لويسا، دومينيكا، فينزويلا، نيكاراجوا، بلييز، كوبا، السلفادور، جواتيمالا، هندوراس، سورينام، بوليفيا، هاييتي، ترنيداد وتوباغو، غرينادا، بينما سجلت أستراليا 66 إصابة.