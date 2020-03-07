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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــاجل وردنا الأن..المجلس الانتقالي وبئوامر من أبن زايد ارسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى أبين ويؤسس لواء جديد بالمحافظة لتنفيذ هذه المؤامرة (تفاصيل)
كشفت مصادر مطلعة عن قيام المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، بتعزيز قواته في محافظة بقوات بشرية وأسلحة ضخمة.
وقالت المصادر إن تلك التعزيزات يهدف من ورائها تفجير الوضع في المحافظة والسيطرة على المديريات الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش الوطني.
جديد اب برس
وأضافت المصادر، بأن الإمارات والانتقالي المدعوم من قبلها ، يعملون على مختلف الأصعدة، لأستغلال انشغال قوات الجيش الوطني، بالمواجهات الدائرة في محافظتي الجوف ومأرب لتوجيه ضربة قاضية للشرعية وإنهاء دورها بالكامل في محافظتي أبين وشبوة خاصة ، وفي اليمن عامة.
كما أكدت المصادر، بإن عبد اللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في أبين، وبالتنسيق مع قيادة الانتقالي في المحافظة، يشرف ايضا على ترتيبات لتأسيس لواء جديد تحت مسمى “اللواء الأول لمكافحة الإرهاب”، يتولى قيادته حيدرة السيد ونايف عبد اليوسفي.
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