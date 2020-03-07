اخبار الخليج / اخبار اليمن

وردنا من محافظة البطلة إقتحام منازل مغتربين يمنيين (تفاصل+صورة)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا من محافظة البطلة إقتحام منازل مغتربين يمنيين (تفاصل+صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا من محافظة البطلة إقتحام منازل مغتربين يمنيين (تفاصل+صورة)


وذكر مصدر محلي في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم،  أن منزلين لاثنين مغتربين،  في سائلة جبلة بمحافظة إب، تعرضا للاقتحام، وسرقة احدهما مبلغ يتجاوز 22 مليون ريال يمني.

وأفاد المصدر بأن المبلغ المسروق  هو إجمالي مدخرات غربته المغترب  و "عديله".

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ودعا المصدر كافة الاجهزة الامنية الى سرعة كشف العصابة واحالتها للتحقيق لتنال جزائها الرادع.

وتشهد محافظة إب  الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أعمال سرقة ونهب بشكل شبه متواصل في الآونة الاخيرة.

07-03-20-395670405.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا من محافظة البطلة إقتحام منازل مغتربين يمنيين (تفاصل+صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا