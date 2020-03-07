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عدن - ياسمين التهامي - وردنا من محافظة البطلة إقتحام منازل مغتربين يمنيين (تفاصل+صورة)



وذكر مصدر محلي في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم، أن منزلين لاثنين مغتربين، في سائلة جبلة بمحافظة إب، تعرضا للاقتحام، وسرقة احدهما مبلغ يتجاوز 22 مليون ريال يمني. وأفاد المصدر بأن المبلغ المسروق هو إجمالي مدخرات غربته المغترب و "عديله". جديد اب برس​ Advertisements ودعا المصدر كافة الاجهزة الامنية الى سرعة كشف العصابة واحالتها للتحقيق لتنال جزائها الرادع. وتشهد محافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أعمال سرقة ونهب بشكل شبه متواصل في الآونة الاخيرة.

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