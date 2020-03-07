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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن. وزارة الدفاع الروسية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن الدولة التي نشرت فيروس كورونا: (تفاصيل)



قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن أمريكا والبنتاغون تحديداً وراء نشر الفيروسات ” الاسلحة الجرثومية” التي يتم نقلها عبر طائرات مسيرة تحمل حشرات موبوءة بالفيروس لاي مكان يريدون استهدافه .

جديد اب برس​

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو توصي دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، التي خططت لتدريبات على حدود روسيا، بالتفكير في الآثار المترتبة جراء الأعمال العدوانية التي تزيد من التوتر في المنطقة.

وأضافت: الآن لا يخفون في الناتو أو في واشنطن، أن روسيا في إطار هذه التدريبات هي “العدو المحتمل”… ومع ذلك، فإن فرض تغيير على المسار الروسي في السياسة الخارجية لن ينجح، ففي تاريخ روسيا كان هناك الكثيرين ممن حاولوا تهديدها بقعقعة السلاح لكن هذه المحاولات انتهت بالخزي”.

وكان الباحث العراقي نجاح محمد علي القاطن حاليا في العاصمة البريطانية لندن قد أكد في مداخلة تلفزيونية على شاشة قناة العهد العراقية أن أمريكا تقف خلف عملية نشر فيروس كورونا إلى معظم بلدان العالم.