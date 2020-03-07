شكرا لبحثكم عن خبر تغيرات مؤكدة في المخا وعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد مديرية المخا بمحافظة تعز وعدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة تغيرات في الاجواء المناخية.

واصدر المركز الوطني للارصاد جملة من التحذيرات خشية تعرض المواطنين لمخاطر محتملة جراء هذه التغيرات حيث من المتوقع ان تكون الأجواء مستقرة اجمالا على معظم المحافظات الجبلية و الصحراوية و الساحلية.مع طقس صحو و بارد نسبيا على المرتفعات و الهضاب الداخلية أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر، و صحو إلى غائم جزئيا، معتدل الحرارة أثناء النهار.

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ومن المحتمل ظهور خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من محافظات (حجة، المحويت، ذمار، إب، تعز)، قد يصاحبها هطول أمطار خفيفة متفرقة.

ويكون الطقس صحو و حار نسبيا نهارا على المناطق الصحراوية.فيما يكون غائم جزئيا على السواحل الغربية و الجنوبية الغربية، و صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الشرقية و ارخبيل سقطرى.

اما الرياح فستكون معتدلة السرعة اجمالا على الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر و باب المندب، تصل أقصى سرعة لها إلى “18” عقدة، مثيرة للأتربة و الرمال على مدينة المخا.