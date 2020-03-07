دولة خليجية تطعن التحالف العربي وتستقبل وفدا حوثيا ارسلته صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الاعلامي البارز الدكتور " محمد قيزان " تغريدة حول توجه وفد من الحوثيين للمشاركة في فعالية تتعلق بالمؤتمر الرابع للعمال . نص التغريدة :"وفد حوثي برئاسة أبا ذر الغشم يزعم أنه يمثل #اتحاد_عمال_اليمن يصل إلى #المنامة بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال #البحرين الخاضع لجمعية الوفاق (المنحلة) الموالية لإيران، وذلك للمشاركة بمؤتمرها الرابع، فكيف للأشقاء في البحرين العضو في التحالف العربي أن تسمح باستضافة مثل هؤلاء ؟"

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