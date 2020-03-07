شكرا لبحثكم عن خبر لبنان تمنح اليمنيين تأشيرة الدخول من المطار مباشرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألغت السلطات اللبنانية، الإجراءات المشددة التي فرضتها في وقت سابق على حاملي الجواز اليمني من جميع الفئات.

وقال السفير اليمني لدى لبنان، عبدالله عبدالكريم الدعيس، في منشور على فيسبوك، إن وزارة الخارجية ومدير الأمن العام في لبنان ألغيا "الإجراءات الأمنية" على حاملي الجوازات اليمنية من الفئات العادية، بعد إلغائها في وقت سابق عن الفئات الخاصة والدبلوماسية.

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وأشار السفير الدعيس إلى أنه وبعد إلغاء هذه الإجراءات سيكون بمقدور اليمنيين الدخول إلى الأراضي اللبنانية دون الخضوع للتحريات الأمنية وبمقدوره الحصول على تأشيرة الدخول من المطار مباشرة.

وأضاف أن تلك الامتيازات ستكون للقادمين شريطة أن يكون لدى القادم (تذكرة ذهاب وعودة، مبلغ ألفي دولار نقداً، حجز فندقي أو سكن).