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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يواصلون قصف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الإجرامية استهداف وقصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية في حيس إن مليشيات الحوثي قامت باستهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية الشمالية للمدينة بقذائف الهاون والآر بي جي بشكل هستري.
وأضافت المصادر أن قذائف المليشيات تساقطت على أحياء سكنية اخرى بالمدينة، كما تساقطت ثلاث قذائف حوثية على منزل المواطن داؤود الحضرمي والحقت به أضرارا بالغة وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإجرامية والتنكيل بالمواطنين الابرياء باستهداف وقصف منازلهم ضمن سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة.
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