نائب الرئيس يطلع على مستجدات المنطقتين السادسة والسابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

إطلع نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات.



وفي اللقاء أشاد نائب الرئيس باستبسال المقاتلين الأبطال وثباتهم في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

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وعبر نائب الرئيس عن شكره للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

واستمع نائب رئيس الجمهورية في اللقاء إلى صورة كاملة عن الوضع في المنطقتين والدور الذي تقوم به في مواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي التي عبثت ولا تزال بأمن اليمن واليمنيين ومقدراتهم وطال عبثها أمن الأشقاء والإقليم والممرات الدولية.

ونوه نائب الرئيس إلى أن الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية تدعو للسلام دوماً وتخوض معركة دفاعية لاستعادة الحق المشروع، وتقف في وجه التصعيد الحوثي الممنهج والمتكرر، مستعرضاً في الوقت ذاته المآسي الكارثية التي خلفتها المليشيات ونهبها للممتلكات وللمساعدات الإغاثية والإنسانية واستهدافها للمدن والأحياء السكنية.

وحث نائب الرئيس على المزيد من العمل والتفاني وتعزيز الانضباط ورفع مستوى التنسيق القتالي بين الوحدات، منوهاً إلى أن الممارسات الإجرامية للميليشيات الانقلابية بحق أبناء الشعب وفكرها الطائفي القائم على تمزيق الصف الوطني والنسيج الاجتماعي وتكريس الطبقية في المجتمع، وارتهانها للمشروع الإيراني الفارسي الخبيث، سيفشل مشروعها بلاشك بعزيمة الرجال الصادقين وتضحيات المخلصين من أبناء القوات المسلحة والأمن وأحرار اليمن وإسناد أخوي من التحالف.