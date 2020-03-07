عدن .. مدير عام خورمكسر يطلع على أعمال النظافة في ساحل أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أطلع مدير عام مديرية خور مكسر بمحافظة عدن ، ناصر جبران الجعدني ، اليوم " السبت " ، على سير أعمال حملة النظافة لساحل أبين الناتجة من الظاهرة الطبيعية في البيئة البحرية التي حدتث الخميس الماضي ، وينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .



وأكد الجعدني أهمية الحملة والتي تتضمن رفع من الأسماك والأحياء والكائنات البحرية النافقة على إمتداد ساحل أبين في المديرية والتخلص منها للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الساحل وكورنيش الشهيد قحطان الشعبي .

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وأشاد مدير عام خور مكسر ناصر الجعدني ، بجهود قيادة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة والمبادرات الشبابية على إستجابتهم السريعة في تنفيذ الحملة ، مثمناً في - الوقت ذاته - دور مكتب جنيف للخدمات العقارية على تعاونه ومساهمته لتنفيذ هذه الحملة .

من جانبه ، أوضح رئيس قسم النظافة بمديرية خور مكسر ، ربيع محمد لطف ، أن الحملة يأتي تنفيذها بناءً على توجيهات المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد أنعم ، مشيراً إلى أن الحملة خصص لها شيول وكناسة و قشاطة و " 3 " قلابات للقيام في أعمال الحملة وإنجازها بالشكل المطلوب .

رافقه خلال الزيارة، رئيس لجنة التخطيط والتنمية في المجلس المحلي بالمديرية منير القطيبي ، ومديرا إدارة التقييم والمنطقة الأولى للنظافة بصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة خليل مقبل ، ومحمد لبرش .