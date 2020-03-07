بالمعلومات والسياسة.. مُحسن يكشف دور بريطانيا داخل اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

سالم أحمد سالم

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن بريطانيا تملك الرؤية والقدرة والمعلومات التى يمكن من خلالها التوصل لحلول، وليس الضغط على أطراف مُعينة، حيث تعمل على طرح الحلول فى ظل عرقلة مبادرة الرياض.



وأضاف مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع راديو سبوتنيك، أنه فى ظل الانهيارات فى جبهة الشرعية، نتيجة فشل جهود توحيد الجبهة الداخلية لقيادات الشرعية، فإن بريطانيا قادرة بالمعلومات والقدرة السياسية؛ على التوصل لحلول واقعية وليست مؤقتة.

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وتابع رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن لبريطانيا نفوذ تاريخي، حيث أن اليمن منطقة مهمة وذات تأثير على التجارة العالمية، وهو ما يجعلها تولي اهتمام للملف اليمني فى الوقت الحالي، إضافة إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي، ما جعلها تسعي للتواجد ضمن القوي السياسية العالمية،

وأشار مُحسن أن بريطانيا تُريد أن تظهر قوية، ووجودها فى عدن باستغلال النفوذ والتاريخ كورقة لإظهار دورها، حيث يلعب حزب المحافظين لعودة بريطانيا.

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