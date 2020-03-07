شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال مُحسن: وزير الخارجية البريطاني يحمل "السلام" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

سالم أحمد سالم

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن زيارة وزير الخارجية البريطاني للسعودية، خطوة هامة نحو حل الأزمة اليمنية، حيث تمتلك بريطانيا تاريخ ونفوذ سياسي فى المنطقة، ولها باع كبير فى الملف اليمني.

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وأضاف مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع راديو سبوتنيك، أنه سبق لبريطانيا طرح رؤية هامة لإنهاء الأزمة اليمنية، واقتراحات من أجل الوصول لحلول نهائية، إصافة إلي رؤيتها الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يُسيطر على العاصمة عدن وعدد من المناطق.

ولفت رئيس تحرير الخليج 365، أن بريطانيا ستطرح أفكارها ورؤيتها بقوة على الرئيس عبدربه منصور هادي لإيجاد حلول، نظراً لاهتمام وزير الخارجية البريطاني بملف حقوق الإنسان.