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محافظ حضرموت ينعي الشاعر والأكاديمي علي أحمد بارجاء

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المكلا - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

محافظ حضرموت ينعي الشاعر والأكاديمي علي أحمد بارجاء

المكلا - الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الشاعر والكاتب والأكاديمي الأستاذ علي أحمد بارجاء ، الذي وافاه الأجل اليوم بالعاصمة المصرية "القاهرة".

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وأعرب المحافظ عن الحزن لرحيل الفقيد الذي خدم مجتمعه وحضرموت والوطن في المجالات الأدبية والثقافية والأكاديمية، بوصفه أحد الشعراء والأدباء المتميزين الذين أثروا الساحة الثقافية والأدبية، ومن خلال رئاسته لإتحاد الأدباء والكتاب بوادي وصحراء حضرموت، وقيادته مسبقاً لمكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت، وعمله الأكاديمي استاذاً للغة العربية بكلية التربية بسيئون.

 

ورفع المحافظ خالص التعازي لنجله عبدالرحمن، ولأخوانه عبداللاه وعمر وابوبكر، ولأهله وذويه وزملائه، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون

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