- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت ينعي الشاعر والأكاديمي علي أحمد بارجاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
المكلا - الخليج 365
نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الشاعر والكاتب والأكاديمي الأستاذ علي أحمد بارجاء ، الذي وافاه الأجل اليوم بالعاصمة المصرية "القاهرة".
وأعرب المحافظ عن الحزن لرحيل الفقيد الذي خدم مجتمعه وحضرموت والوطن في المجالات الأدبية والثقافية والأكاديمية، بوصفه أحد الشعراء والأدباء المتميزين الذين أثروا الساحة الثقافية والأدبية، ومن خلال رئاسته لإتحاد الأدباء والكتاب بوادي وصحراء حضرموت، وقيادته مسبقاً لمكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت، وعمله الأكاديمي استاذاً للغة العربية بكلية التربية بسيئون.
ورفع المحافظ خالص التعازي لنجله عبدالرحمن، ولأخوانه عبداللاه وعمر وابوبكر، ولأهله وذويه وزملائه، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت ينعي الشاعر والأكاديمي علي أحمد بارجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.