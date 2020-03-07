الإنتقالي يناقش أوضاع ومشاكل الصرف الصحي في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، اليوم السبت، المهندس محمد باخبيرة، نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه، لشؤون الصرف الصحي.

Advertisements وكرس اللقاء لمناقشة أوضاع ومشاكل الصرف الصحي لتجنب ضخ آلاف الاطنان إلى البحر مباشرة سواء في ساحل ابين والبريقة من دون معالجة، الأمر الذي يخل بالتوازن البيئي وينذر بكارثة بيئية محتومة. وبحث اللقاء آليات وسُبل معالجة كافة الاشكاليات التي تعيق سير العمل بمشروعي مضخات الصرف الصحي بمديريتي خور مكسر والبريقة. وأكد الوالي حرص المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال لجانه المختصة القيام بما يستطيع لتحسين اداء مؤسسة مياه عدن المتمثل بتوفير احتياجات المياه والصرف الصحي لكل مناطق وأحياء مديريات العاصمة عدن.

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