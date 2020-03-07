شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني: حضرموت اليوم ليست كحضرموت الأمس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، بأن حضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس. وأضاف في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية بأنه أحد الأشخاص سأله بأنه هل الحضارم قادرون يقاتلون، قال نعم. Advertisements وكشف بأن حضرموت الآن تختلف عن حضرموت بالأمس، وتقدر تدافع عن نفسها.

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