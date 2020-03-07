شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق النهاية الصادمة.. اكبر افعى على وجه الارض تلتهم “خنزير ضخم“ بسرعة فائقة ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معركة ضارية بين أفعى الأناكوندا الضخمة وخنزير انتهت بهزيمة الخنزير.

وتمكنت الأفعى الضخمة من الالتفاف على الخنزير والانقضاض عليه بسرعة فائقة، ما مكنها من ابتلاعه في النهاية.

جديد "الخليج 365"

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وقبل مشاهدة الفيديو، هذه بعض المعلومات عن الأناكوندا الضخمة:

هي ثعبان غير سام ولكن تقضي على فرائسها بالضم والضغط على الجسم حتى يتفتت عظمها وتتفجر عروقها، وهذا بفضل جسمها الطويل وهيكلها العظمي المميز، حيث تتراوح فقراتها من 200 إلى 400 فقرة تساعدها على الحركة والعصر والسباحة. وباستطاعتها بلع رجل بالغ كاملا وعند وجود فريسة أخرى ترمي ما في بطنها وتلتهم الفريسة.

للأناكوندا صفوف من الأسنان العادية على عكس الثعابين السامة التي لديها انياب بدلا منها.