شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : البخيتي يكشف عن خبر مؤلم وهذا ما يحدث في محافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب رئيس مجلس الشورى محمد ناصر البخيتي، عن عمليات تهريب كبرى لثروة الشعب النقدية يقوم بها مرتزقة العدوان في مأرب.

وقال البخيتي في منشور على صفحته بالفيس بوك اليوم “إن آخر دفعة من الأموال التي تم تهريبها من فرع البنك المركزي في مأرب إلى سيؤن برفقة وحماية العقيد المنافق احمد دعكم قائد النجدة، هي50 مليون ريال سعودي، و20 مليون دولار، و60 مليار ريال يمني.

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وأشار إلى أن قيادات حزب الاصلاح لم تكتف بحرمان اليمن من إيراداته النفطية والغازية بل حرموا حتى من قاتل وقتل وجرح في صفهم، وتعاملوا مع تلك الإيرادات كحق خاص للاستثمار في الخارج.

وأضاف “ورغم كل ذلك فإنهم لا يكفون عن التباكي بتقصير دول العدوان عن دعمهم وعن إهمال علاج جرحاهم ونشر مقاطع مؤلمة لجرحى تعفنت جراحهم”.