شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : هل مات الملك سلمان؟؟ .. الكشف عن معلومات جديدة عن عشرات من الأمراء المعتقلين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تطورات جديدة متعلقة بما حدث في السعودية بعد اعتقال عدد من الأمراء البارزين .

وقال “مجتهد” في تغريدةٍ إن الملك سلمانبن عبدالعزيز “توفي أو يحتضر”.

جديد "الخليج 365"

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وأضاف أن المعتقلين من العائلة بالعشرات وليس فقط الأمير أحمد وأبناء نايف.

وذكر أن الموظفين في الديوان والقصر والحرس الملكي أُخبروا أن الملك لا يمكن الوصول إليه لأسباب صحية.

وأفاد أن ولي العهد محمد بن سلمان ينوي إعلان بيان منسوب للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا.

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن استمرار حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد محمد بن سلمان ضد عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي، والأمير نواف بن نايف.

وقال مجتهد في تغريدة رصدتها “وطن”، إن محمد بن سلمان اعتقل بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف”، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لاعتقال غيرهم ممن يشك ابن سلمان في ولائهم