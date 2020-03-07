شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدقو كيف اصبحت اليوم بعد إصابتها بأعراض كورونا.. هل تذكرون مذيعة روتانا خليجية “مها المنصور” (فيديو مؤلم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مقدمة برنامج “سيدتي” الذي يبث عبر قناة “روتانا خليجية”، مها المنصور، عن نقلها إلى المستشفى تحت رعاية طاقم طبي للاطمئنان على صحتها بعد شعورها بأعراض الأنفلونزا؛ وذلك بعد عودتها من مصر إلى المملكة.

وظهرت “مها” في مقطع فيديو وهي تتصل على وزارة الصحة وترسل لها رسالة صوتية، قائلة إنها كانت تشعر بالتعب في مصر لكنها تحاملت على نفسها حتى جاءت إلى المملكة، مضيفا: “اليوم أشعر بصعوبة في التنفس وألم في الحلق، وجميع أعراض الإنفلونزا، أيش أسوي، أيش الخطوات”، موجهة شكرها إلى الجهات المختصة على الاستجابة السريعة والاهتمام بها.

جديد "الخليج 365"

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وتعد الأعراض التي أشارت إليها المذيعة مشابهة لأعراض فيروس كورونا الذي ينتشر حاليا في الكثير من الدول.

يذكر أن وزارة الصحة قد أهابت بالجميع في وقت سابق بضرورة التواصل على الرقم الخاص بالوزارة (937) في حالة الشعور بأعراض مشابهة لأعراض الفيروس، لأخذ الاستشارات اللازمة.