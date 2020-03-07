عاجل : الشرعية تعلن على انتصارات ساحقة على تخوم صنعاء ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن أبطال الجيش يواصلون حصد الانتصارات والتقدمات في كل الجبهات القتالية وخاصة في قطاع حريب نهم وجبال صلب شرق العاصمة صنعاء، ويسطرون ملاحم بطولية في مختلف الجبهات وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف العميد مجلي في تصريح خاص لـصحيفة "26سبتبمر": ان قوات الجيش ترابط في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف وتعمل على اجراءات تنظيم المعركة لتنفيذ العمليات العسكرية وبجاهزية قتالية ومعنوية عالية بما يضمن تنفيذ المهام الموكلة لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف ومختلف المناطق والمحافظات من الحوثي .

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وأشار مجلي إلى أن العمليات العسكرية تجري تحت إشراف مباشر من فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وأن العمليات الميدانية تتم تحت قيادة ومتابعة وزير الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وأضاف أن قوات الجيش تحقق التقرب من مدينة الحزم وتستعد لعملية استكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف، والانطلاق صوب العاصمة صنعاء وبقية المناطق.. مؤكداً أن الجوف ستظل عصية على الانكسار والخضوع ولن تقبل بحكم الحوثي.. مشيراً إلى المواقف الوطنية والبطولية لرجال وقبائل محافظة الجوف المساندة للجيش والدفاع عن الوطن والجمهورية.

وأشاد العميد مجلي بالتضحيات العظيمة التي يقدمها أبطال الجيش في مختلف الجبهات القتالية.. مثمناً الدور الفاعل لقوات تحالف دعم الشعرية والطيران المقاتل في إسناد القوات المسلحة اليمنية.

وحث ناطق القوات المسلحة أبناء الشعب اليمني إلى عدم الالتفات إلى أكاذيب وأراجيف وشائعات الحوثي الذي يسعى من خلاله محاولة التغطية والتستر على خسائره الذي تتكبده في المعارك.

وتوعد العميد مجلي بالرد القاسي على الحوثي الذي يقوم بالتنكيل بالمواطنين وتهجيرهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم واحراق المحلات التجارية وتعطيل الحياة في المدينة ومحاصرة المواطنين ومنعهم من المغادرة واستخدامهم دروعاً بشرية.. داعياً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تجريم ممارسات الحوثي وإدانته، والقيام بواجب المساعدة للنازحين.