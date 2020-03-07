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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن ... كشف بئسماء المتورطين في صنعاء ...(تفاصيل)



صرح مصدر أمني مسئول أنه سيتم توزيع مقاطع جديدة على وسائل الإعلام، تثبت تورط أمريكا في تدمير الدفاعات الجوية اليمنية ما بين الأعوام 2007م – 2014م.

جديد اب برس​

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وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الولايات المتحدة الأمريكية دأبت في سياستها تجاه اليمن إلى إفقاده مصادر القوة حتى يصبح سهل المنال من خلال التركيز على تجميع وتعطيل وتدمير كل ماله صلة بالدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية.

وأكد المصدر أن ما سيعرض ليس إلا جانبا واحدا من ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية الإجرامية لاطلاع الرأي العام على حقيقة الدور الأمريكي تجاه اليمن والشعب اليمني.