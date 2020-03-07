شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن ... كشف بئسماء المتورطين في صنعاء ...(تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن ... كشف بئسماء المتورطين في صنعاء ...(تفاصيل)
صرح مصدر أمني مسئول أنه سيتم توزيع مقاطع جديدة على وسائل الإعلام، تثبت تورط أمريكا في تدمير الدفاعات الجوية اليمنية ما بين الأعوام 2007م – 2014م.
جديد اب برس
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الولايات المتحدة الأمريكية دأبت في سياستها تجاه اليمن إلى إفقاده مصادر القوة حتى يصبح سهل المنال من خلال التركيز على تجميع وتعطيل وتدمير كل ماله صلة بالدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية.
وأكد المصدر أن ما سيعرض ليس إلا جانبا واحدا من ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية الإجرامية لاطلاع الرأي العام على حقيقة الدور الأمريكي تجاه اليمن والشعب اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الأن ... كشف بئسماء المتورطين في صنعاء ...(تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.