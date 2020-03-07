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عدن - ياسمين التهامي - عــــــأجل وردنا الأن ...السلطات السعودية تصدر قرار بلقبض على ..محمد.. بعد ارتكابة جريمة قتل مروعة (تفاصيل)

علن التليفزيون السعودي القبض على محمد بن حسين علي آل عمار أخطر مطلوب إرهابي في القطيف.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من القبض على الإرهابي آل عمار، بمحافظة القطيف

جديد اب برس​

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والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل 3 سنوات.

ويعد محمد بن حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، حيث تورط قبل الجيراني في حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على قوات أمن سعودية.

كما استهدف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام.