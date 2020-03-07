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عدن - ياسمين التهامي - هــــــــام وردنا الأن...دقت ساعة الحرب ايران تعلن الحرب على الدولة الاسلامية وتتوعد بانتقام قاسي ومؤلم:(تفاصيل)

وجه المركز الاستشاري الإيراني في سوريا، في بيان له، تحذيرا للقوات التركية، مذكرا إياها “أنها موجودة منذ شهر في مرمى قواتنا وكنا نستطيع الانتقام، ولكننا لم نفعل ذلك تلبية لأوامر قيادتنا”.

ساخنة)

وقال المركز، تعليقا ع الاشتباك الحاصل ب الجيش السوري وال منذ أيام محافظة إدلب شما سورا: ”شاركنا وساندنا الجيش السوري بناء ع طلب دمشق فتح طرق

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وتابع: ”منذ 4 أيام نفذ عناصر من الطاجيك والحزب الكستا والنصرة هجوما واسعا ع نقاط الجيش السوري، فقامت قواتنا بمساندة الجيش السوري لمنع سقوط المناطق المحررة

مجددا“.إيران تعلن الحرب ع تركيا

وأضاف: ”رغم الموقف الدفاعي لقواتنا، أقدم الجيش ال من الجو وبدعم ناري وصوارخ دقيقة ع استهداف عناصرنا وقواتنا، مما دفعنا لإرسال وسطاء للجيش ال لوقف هذا

الاعتداء والنهج“.

مؤكدا أن الوسطاء المكلف أبلغوا الجيش ال أن ”الإرهابي هاجموا بدعم منكم مواقعنا، كذلك أبلغ المركز الجيش ال أنهم متواجدون مع الجيش السوري لهذهالمهمة“.

وشرح المركز الاستشاري الإيرا أنه ”منذ بداية حضور القوات الإيرانية كانت المواقع الكية سورا داخل مناطق قواتنا بموجب اتفاقات أستانا“.

مؤكدا أن ”عناصر اللجان وفصائل المقاومة لم تتعرض لهذه القوات الكية احاما لقرار القيادة“، ووفق المركز فإنه ”لا يزال القرار بعدم التعرض للقوات الكية ساري المفعول حتى

الساعة“.

وأضاف: ”أبلغنا قواتنا منذ الصباح بعدم استهداف القوات الكية داخل إدلب حفاظا ع حياة الجنود، وقواتنا لم تطلق النان، لكن الجيش ال ما زال مستمرا بالقصف المدفعي ع

نقاط الجيش السوري ومواقعنا“.

ودعا المركز الاستشاري الإيرا، القوات الكية ”للتصرف بعقلانية لما فيه مصلحة الشعب السوري وال“.

مذكرن الشعب ال ”أن أبناءه موجودون منذ شهر مرمى قواتنا وكنا نستطيع الانتقام، ولكننا لم نفعل ذلك تلبية لأوامر قيادتنا، وندعوه للضغط

خلافا للموقف الدبلوماالإيرا الرسمي الذي يحاول الحفاظ ع علاقاته مع كل من تركيا وسورا بشأن تطورات إدلب، صعد بعض الإيراني من موقفهم تجاه أنقرة بعد استهدافها

عددا من قوات حليفهم حزب الله اللبنا سورا.

وغرد الناشط السياالمقرب من الحرس الثوري مهدي محمدي ع تو، أن محور المقاومة لا يعت تركيا عدوا حتى اليوم سورا، لكن هذا القرار مرشح للتغي بسرعة إذا ما عزمت

أنقرة ع دعم الإرهاب بشكل عم هناك، وأن بوادر هذا التغي أضحت تلوح الأفق، ع حد تعبه.

إيران تعلن الحرب ع تركيا

وتأزم الوضع محافظة إدلب السورة، الأسبوع الما، ح نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية الكية، هجوما ع مواقع الجيش السوري، تمكنوا خلاله من

اخاق خطوط دفاعه ع مسار قميناس- النب.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الكية، مساء الجمعة، تدم 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صوارخ وتحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري“.

يأ ذلك بعدما أعلن حاكم محافظة هاتاي الحدودية الكية رحمي دوغان، يوم الخميسالما، أن 36 جنديا تركيا قتلوا إدلب السورة هجوم جوي شنته القوات الحكومية

جديد اب برس​

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