شكرا لبحثكم عن خبر صور .. ظهور شعارات حوثية ملصقة على اعمدة الكهرباء بسيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال شهود عيان ان مجهولون قاموا صباح اليوم السبت بتلصيق أوراق كتب عليها شعار الصرخة الحوثية على عدد من شوارع مدينة سيئون بوادي حضرموت حيث شوهدت الملصقات الحوثية على جدران بعض البيوت وعلى إنارات بعض شوارع سيئون وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الشعارات الحوثية بشكل علني في مديريات وادي حضرموت خصوصاً بعد سقوط محافظة الجوف المحاذية لحضرموت في أيدي مليشيات الحوثي وبالتزامن مع اعلان المليشيات نيتها غزو الجنوب من جديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. ظهور شعارات حوثية ملصقة على اعمدة الكهرباء بسيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.