شكرا لبحثكم عن خبر الصداقة تجدد رفضها استقبال محجر كورونا بعدن.. بيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت اللجنة النقابية لمستشفى الصداقة التعليمي بالعاصمة المؤقتة عدن ، عصر اليوم السبت، بلاغاً هاماً بشأن آخر المستجدات الدائرة في المستشفى، وتحصلت " صحيفة عدن الغد" على نسخة من البلاغ الذي جاء فيه على النحو الآتي:-

"نص البلاغ"

بيان نقابي رقم 9

اللجنة النقابية لمستشفى الصداقة التعليمي تتقدم ببلاغاً رسمياً لكل من :

1- الأخ/ وزير العدل المحترم

2- الأخ/ رئيس محكمة الاستئناف المحترم

3- الأخ/ النائب العام المحترم

4- الأخ/ رئيس المحكمة الإدارية المحترم

عقدت اللجنة النقابية بمستشفى الصداقة التعليمي اجتماعا طارئاً لمناقشة آخر المستجدات في المستشفى ووقفت طويلاً أمام اهم القضايا في المستشفى وفي البلد كاملاً وهو قرار بفتح محجر صحي للمصابين بفيروس كورونا القاتل في مستشفى الصداقة التعليمي.

وقد أدانت اللجنة النقابية وبشدة هذا القرار والسبل السرية لإعداد وترميم مبنى صغير وتحويله إلى محجر داخل مستشفى مركزي ومرجعي يكتظ بالمرضى والعاملين ووسط مناطق مزدحمة بالسكان

إن الدول العظمى بإمكانياتها واقتصادها وعلمائها ومختبراتها المتطورة وابحاثها العلمية لم تستطع أن تصل إلى أولويات علاج الفيروس بينما تقوم وزارة الصحة ومكتب الصحة عدن وإدارة مستشفى الصداقة وبفشلهم الذريع وإخفاقهم في السيطرة على الملاريا والسل وامراض أخرى أعلن العالم على القضاء عليها ومازالت تفتك بالكثير منا. بترميم وتجهيز مبنى محجر صحي لاستقبال فيروس كورونا في المستشفى، غير مباليين أن الفيروس سينتشر انتشار النار في الهشيم في هكذا مناطق.

واعتبرت اللجنة النقابية أن هذا القرار هو بمثابة اعلان حرب جرثومية على عدن كاملة وعلى مديرية الشيخ عثمان ودار سعد ومستشفى الصداقة وما حولها خاصة.

أن اللجنة النقابية ترفض وبشكل قاطع هذا القرار والرغبة الحثيثة من قبل مدير مكتب الصحة عدن ومديرة المستشفى لإنهاء عملية ترميم وإعداد المحجر بالمستشفى بغرض الاستفادة الشخصية من الدعم المقدم من المنظمات العاملة في القطاع الصحي.. وما رصدته الحكومة من مبالغ لتجهيز المحجر غير مبالين بحياة العاملين في القطاع الصحي والمواطنين التي سوف تنتشر فيهم العدوى بسرعة شديدة.

أن اللجنة النقابية ومن خلال بيانها الرسمي هذا إذْ تتقدم ببلاغاً رسمياً لكل من :-

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1- الأخ/ وزير العدل المحترم

2- الأخ/ رئيس محكمة الاستئناف المحترم

3- الاخ/ النائب العام المحترم

4- الأخ/ رئيس المحكمة الإدارية المحترم

عن إعلان حرب جرثومية ضد عدن والمواطنين ومستشفى الصداقة وتحمل اللجنة النقابية كامل المسؤولية للإخوة :

1- الأخ/ رئيس الوزراء المحترم

2- الأخ/ وزير الصحة المحترم

3- الأخ/ مدير مكتب الصحة /عدن المحترم

4- الأخت / مديرة مستشفى الصداقة المحترم

وتطالب النقابة:

1- إبطال ووقف أي قرار بأنشاء أو فتح محجر صحي داخل مستشفى الصداقة أو داخل عدن كاملاً

2- وقف ورفع أي ضرر سيصيب المرضى والعاملين والسكان المجاورين

3- التحقيق مع السابقين الذكر كل باسمه وصفته ومحاسبته ومحاسبة كل من أمر وقرر ونفذ ورصد وصرف وقبل وأعد العدة لهذه الحرب الجرثومية.

وتناشد اللجنة النقابية نقابة المحاميين والحقوقيين لإعداد وتجهيز دعوى قضائية مستعجلة بذلك وتقديمها للمحكمة الادارية باسم اللجنة النقابية وسكان عدن كافة.. وتدعو اللجنة النقابية بمستشفى الصداقة الاتحاد العام للنقابات بعدن إلى الدعوة إلى لقاء تشاوري لاتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بوقف كل الترتيبات الجارية لفتح هذا المحجر.

وتهيب اللجنة النقابية بقيادات نقابات الجنوب وكل النقابات العامة والفرعية وكذا النقابات النوعية والمنظمات الجماهيرية والمدنية إلى حشد الحشود وتكثيف الجهود والوقوف في خندق واحد مع اللجنة لنقابية بمستشفى الصداقة لمواجهة الغزو الجرثومي على عدن.

وأخيراً تدعوا اللجنة النقابية كل العاملين في المستشفى بكل شرائحهم إلى الالتفاف حول اللجنة النقابية في الوقوف ومقاضاة أصحاب القرار والقبول والاعداد والعبث بأرواح البشر مقابل منافع ضيقة.

صادر عن اللجنة النقابية بمستشفى الصداقة التعليمي تاريخ :7/3/2020