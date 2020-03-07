شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما نشرته الخارجية اليمنية عن انتشار كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت وزارة الخارجية اليمنية اليوم السبت عن تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضي اليمنية بشكل مؤقت حتى اشعار أخر وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبا.

وذلك بعدم السماح لأي مواطن أجنبي قادم من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير، ويستثنى من ذلك من يقدم ما يثبت عدم اصابته بفيروس كورونا.

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كما دعت ‏الوزارة المواطنين اليمنيين إلى عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم الصحية .

وكذلك دعت وزارة الخارجية المواطنين اليمنيين الى الالتزام بحظر السفر الى إيران، تحت اي ظرف..مذكرة بذلك قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران في ٢ اكتوبر ٢٠١٥..مشددة على عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

كما دعت الوزارة الشركات الناقلة الى اليمن وخدمات طيران الامم المتحدة وشركات النقل الجماعي البري بضرورة الالتزام بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين وتسليمه عند الوصول الى مطارات و منافذ الجمهورية اليمنية..مؤكدة انه سيتم تحديث الاجراءات الاحترازية بشكل مستمر وفقا لقرار اللجنة الوزارية المعني