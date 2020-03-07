شكرا لبحثكم عن خبر عادل اليافعي: صنعاء تعزل مرضى كورونا فوق سطح مستشفى الثورة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكتشف الاطباء حالتي اصابة بفيروس كورونا بصنعاء يوم السبت. وقال الاعلامي عادل اليافعي الذي نقل الخبر ان مصادر عاملة في المستشفى ابلغته بذلك. Advertisements واشار الى ان الاطباء هناك قاموا بحجز المصابين فوق سطوح المستشفى. عن عدن الغد

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