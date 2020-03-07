شكرا لبحثكم عن خبر العرادة ل غريفيت : السلام في ظل ميليشيا هذا ليس بسلام". والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم السبت الى محافظة مارب في زيارة تهدف لوقف التصعيد العسكري. وخلال لقاءه بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة قال "غريفيث" إن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي فورا، وأنه لا يمكن السماح باطالتها. وأشاد غريفيث بحهود السلطة المحلية في مارب في تحمل أعباء النزوح. Advertisements وأضاف "غريفيث" أنه جاء الى مأرب للإطلاع على الوضع الانساني ولفت العالم إليه. بدوره رحب محافظ مارب بالمبعوث الأممي وشكره على هذه الزيارة وعلى جهوده التي يبذلها، وقال: "نحن مع السلام الحقيقي المشرف ولا يشرفنا ولا يشرف المبعوث الأممي أن نكون مع سلام كاذب". وأضاف العرادة "لا استقرار ولا تنمية الا بسلام، لكن سلام في ظل ميليشيا هذا ليس بسلام". وتحدث عن النازحين والاعباء التي تحملتها المحافظة جراء تدفق النازحين واشار الى استمرار هذا التدفق.

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