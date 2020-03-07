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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال محسن: الوضع في الجوف كارثي.. والمبادرة البريطانية يعوّل عليها كثيرًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
أكد رئيس تحرير موقع الخليج 365 الدكتور جمال محسن، إن الوضع في محافظة أصبح كارثي وخاصة بعد نزوح الآلاف من الحزم إلى مارب والمحافظات الجنوبية.
وطالب "محسن" في تصريحات تلفزيونية لفضائية النيل للأخبار، بتجهيز مخيمات للاجئين بصورة عاجلة وإعداد أماكن وتمويلهم بالغذاء وخاصة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين والذين يقومون بتوزيعها إلى تابعيهم وليس على المدنيين.
وأكد رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن الممرات لن تتوفر إلا بوجود بعثة الأمم المتحدة حتي يتم توزيعها مباشرة بالإضافة لإيجاد مبادرة جديدة للسلام مع فرض عقوبات على الاشخاص المعطلين للسلام.
وأوضح أنه مؤخرًا كان يوجد مبادرة بريطانية لحل الأزمة اليمينة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة يعوّل عليها كثيرًا لحل الأزمة وبخاصة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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