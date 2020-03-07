القوات المشتركة تنزع 5 رؤوس صاروخية زرعتها الميليشيات في منتجع سياحي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تواصل الفرق الهندسية في القوات المشتركة عملها بوتيره عالية لتطهير مزارع المواطنين والشواطئ السياحة من ألغام المليشيات الحوثية في المناطق المحررة بمدينة ومحافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد مصدر في الفرق الهندسية للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا تمكن، من نزع وتفكيك 5 رؤوس صارخية متفجرة زنة الواحد 500 كيلو كانت المليشيات الحوثية زرعتها في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة النخيلة المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة.

Advertisements

وكان الفريق الهندسي ذاته قد نزع منتصف الإسبوع رأسا صاروخيا مماثلا من مزرعة مواطن في قرية غليفقة الساحلية التابعة لمديرية الدريهمي ،وذلك ضمن ماتم نزعه من مئات القذائف الصاروخية التي حولتها المليشيات الحوثية الى الغام وزرعتها في احياء سكنية وطرق عامة ومزارع مواطنين وشواطئ قبل دحرها.

ورغم الجهود الكبيرة والنجاحات التي حققتها وتحققها الفرق الهندسية في القوات المشتركة، لازالت حقول الغام المليشيات الحوثية التابعة لإيران تشكل كابوسا يؤرق أبناء الحديدة والساحل الغربي حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا مدنيين