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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. المشتركة تستهدف متسللين ومدفع حوثي شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
نشرت القوات المشتركة في الساحل الغربي تصوير جوي لتعاملها مع حوثيين حاولوا التسلل إلى مواقع القوات شرق مدينة الحديدة في إطار خروقات المليشيات للهدنة الأممية .
ويظهر التوثيق مسلحين حوثيين قاموا بالتسلل إلى داخل أحواش مؤسسات تجارية محاذية لمواقع القوات المشتركة وحاولو الهجوم على المواقع واضطرت القوات المشتركة إلى التعامل مع المتسللين الذين لقيوا مصرعهم وتظهر جثثهم في التوثيق .
كما يكشف التوثيق تدمير مدفع للمليشيات الحوثية كان يستهدف منازل المواطنين شرق مدينة الحديدة ليتم التعامل معه وتدميره كما يظهره التوثيق .
وتواصل مليشيات الحوثي عملياتها التصعيدية في محافظة الحديدة تحت غطاء الهدنة الأممية التي دعت لها الأمم المتحدة والتي تستفيد منها المليشيات في تنفيذ عملياتها الإجرامية بحق المدنيين .
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