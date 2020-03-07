اخبار الخليج / اخبار اليمن

بدء صرف مرتبات قوات الحزام الأمني في أبين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء صرف مرتبات قوات الحزام الأمني في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

بدء صرف مرتبات قوات الحزام الأمني في أبين

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم السبت، عملية تسليم مرتبات شهر يناير لمنتسبي قوات الحزام الأمني في محافظة أبين .

Advertisements

 

وباشرت اللجنة عملها اليوم في معسكر 7اكتوبر في مدينة جعار بصرف قطاعي زنجبار وجعار ومن ثم صرف القطاعات الاخرى في المحافظة.

 

ودعت اللجنة قادات القطاعات الى الحضور والتعريف والتسهيل لجنودهم وترتيبهم لتسيير عملية الصرف دون أي عراقيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء صرف مرتبات قوات الحزام الأمني في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا