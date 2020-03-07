عدن .. شرطة السير تستنكر الإعتداء على منتسبيها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعرب الناطق الرسمي لإدارة شرطة السير في عدن إعتداء قوة أمنية على مدير الإمداد والتموين بشرطة السير بعدن .
وذكر في بيان له، أن قوة أمنية قامت يوم أمس باعتقال "اثير احمد محمد الابيض " وهو مدير الامداد والتموين في إدارتنا واعتدت عليه، وانه رغم التعريف عن نفسه لهم وإبراز هوياته ، إلا أنهم اقتادوه إلى جهة مجهولة وقاموا باحتجازه حتى منتصف الليل، قبل أن يطلقوا سراحه بحجة أنهم اشتبهو به.
وطالب رجال المرور في رسالتهم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الجنود الذين قاموا بخطف واحتجاز الأخ أثير احمد محمد الابيض مدير الإمداد والتموين ورد الاعتبار له.
كما طالبوا مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع وقيادة المجلس الانتقالي بوضع حد لتلك الاعتداءات المتكررة من قبل جنود يتبعون إدارة أمن عدن
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