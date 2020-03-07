عدن .. بدء إنشاء وتجهيز مركز المعلومات السمكية بتكلفة 66 مليون ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

عدن - الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن،اليوم، عملية إنشاء وتجهيز مركز المعلومات السمكية وربطه بمراكز الإنزال السمكي في محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت 66 مليون ريال، بتمويل حكومي.



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ويشمل المشروع المتوقع إنجاز مرحلته الأولى خلال ستة أشهر، أعمال تأهيل وتجهيز مكاتب وقاعات لمركز المعلومات السمكي وبعض الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالمركز من بينها إدارات للجودة والرقابة والإحصاء وقاعة خاصة بالإجتماعات والتدريب، إضافة إلى توفير أجهزة سيرفرات وحواسيب وأجهزة كفية يتم استخدامها في الربط الشبكي ورفع المعلومات والبيانات من مراكز الإنزال السمكي في المحافظات إلى المركز في ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مدير عام مركز المعلومات السمكية المهندسة رحاب رفيق"أن عملية إنشاء وتجهيز المركز ستسهم بصورة كبيرة في الحصول على المعلومات والبيانات السمكية بصورة دقيقة ومباشرة عبر خدمة نقل البيانات لإحدى شبكة الاتصالات الخلوية GPRS - GSM في تواصل حي ومباشر بين مراكز الإنزال السمكي والمركز في ديوان الوزارة، كما سيتم من خلال هذه العملية الحد من المخالفات المتعلقة في الجودة والصيد الجائر والمخالف للقوانين، وكذا دعم الأبحاث السمكية وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة للباحثين".

وأضافت "سيتم توفير ٨٠ جهازا كفيا وتدريب المختصين عليها في مراكز الإنزال السمكي، حيث يتولى التدريب والإشراف على التشغيل والصيانة شركة مختصة، كما تتزامن عملية إنشاء وتجهيز المركز مع تأهيل 60 مركز إنزال سمكي نموذجي من بين ١٢٠ مركز إنزال سمكي في عموم المحافظات الساحلية لمواكبة عملية الربط بالمركز كمرحلة أولى"