رئيس الوزراء يطلع من محافظ الجوف على مستجدات العمليات الميدانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

إطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، من محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، على تطورات ومستجدات العمليات الميدانية والقتالية في جبهات محافظة الجوف، وما يسطره الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، وباسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من ملاحم بطولية في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية لاستعادة وتطهير المحافظة.



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وحيا رئيس الوزراء الدور البطولي الكبير للواء امين العكيمي الذي يسطر انموذجا للتضحية والفداء متقدما الصفوف الأولى مع ابناء الشعب للدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية وهزيمة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم ايرانيا..مؤكدا ان هذه المواقف البطولية والشجاعة ستظل مفخرة لاجيال اليمن عبر التاريخ.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، من محافظ الجوف إلى ايجاز حول الجهود الجارية لترتيب الصفوف لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي، وصولا إلى تطهير كامل محافظة الجوف وتحرير جميع اراضي الوطن ووضع حد لغطرستها واجهاض مشروعها الطائفي والدموي الدخيل على الشعب اليمني.

وحث رئيس الوزراء ابناء الشعب وفي المقدمة رجال القبائل الشرفاء على المزيد من الالتفاف حول الجيش الوطني والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، حتى الانتصار الكامل في هذه المعركة المصيرية ..مؤكدا ان المصلحة الوطنية وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن تقتضي الارتقاء إلى مصاف التحديات وتغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها من مصالح وتركيز كل الجهود حتى استكمال انهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي يتربص بالوطن ويهدد كينونته ووجوده.