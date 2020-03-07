شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أمر ملكي عاجل لـ”الملك سلمان” بعد إغلاق صحن المطاف وتطويق الكعبة بجدار عازل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا يسمح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر، السبت.

ونصَّ أمر “الملك سلمان” على السماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين؛ اعتبارًا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة، وذلك بعد تعليق العمرة داخليًا وخارجيًا.

جديد "الخليج 365"

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ونقل الأمر الملكي، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

أمر عاجل بعد إغلاق صحن المطاف



وأكد عبد الرحمن السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ولفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت، الأربعاء الماضي، إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.