شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد الغاءحفلها بـ السعودية.. مريام فارس تخطف الانظار وتشعل مواقع التواصل بـ حركات طفولية وساحرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلت الفنانة اللبنانية مريام فارس بإطلالة طفولية غامرة بعد إعلانها إلغاء حفلها الذي كان مزمع إقامته في السعودية مارس الجاري.

وفي الصورة المرفقة، ظهرت مريام بملابسها البراقة تعلوها ابتسامة طفولية غامرة تسحر الأنظار. نالت إعجاب متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

جديد "الخليج 365"

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وكانت شركة “ميريام ميوزك”، المسؤولة عن إنتاج وإدارة أعمال وحجز حفلات الفنانة ميريام فارس، أعلنت إلغاء حفلها في فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في السعودية، والذي كان مقررا إقامته يوم 20 مارس/آذار الجاري.



وقالت الشركة، في بيان نقلته صفحة الفنانة ميريام فارس على فيسبوك، إنه “بعد أن كان من المقرر أن تحيي ملكة المسرح، ميريام فارس، الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 20-3-2020 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة تقرر إلغاء الحفل”.

واختتم البيان بأن القرار جاء “حفاظا على سلامتها (ميريام فارس) وسلامة المواطنين، وضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم أخذها جراء انتشار فيروس كورونا”.