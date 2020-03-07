شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن.خبر هـــــــام...الشروط الذي وضعها الحوثيون لإيقاف اقتحام مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن.خبر هـــــــام...الشروط الذي وضعها الحوثيون لإيقاف اقتحام مأرب
سارع القيادي في حركة انصار الله ( الحوثيين ) و نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي
الى الرد على تصريحات المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث التي دعا فيها الى التهدئة خلال زيارته الى مأرب .
جديد اب برس
حدد العزي خمسة شروط للتهدئة في مأرب , وذلك في تغريدة على منصة تويتر " التهدئة الحقيقية هي تلك التهدئة التي تبني الثقة ويلمس أثرها الناس وتقود لأجواء داعمة للحل الشامل".
وأضاف " هذا النوع من التهدئة يستدعي فتح المطار ورفع الحصار عن الميناء والدريهمي وصرف المرتبات وتمكين الشعب من ثرواته النفطية والغازية " باعتبارها لكل اليمنيين وليست خاصة فقط بمنتسبي تنظيم الإخوان " .
وكان المبعوث الاممي غريفيث قد دعا الى التهدئة خلال زيارته الى مأرب و طالب بجعل مأرب منطقة للنازحين , داعيا لايقاف المواجهات العسكرية والعمل على ايجاد تسوية .
في حين قالت مصادر سياسية ان زيارة غريفيث جاءت في اطار الضغوط الدولية لايقاف اقتحام مأرب .
كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الأن.خبر هـــــــام...الشروط الذي وضعها الحوثيون لإيقاف اقتحام مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.