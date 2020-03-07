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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن.خبر هـــــــام...الشروط الذي وضعها الحوثيون لإيقاف اقتحام مأرب



سارع القيادي في حركة انصار الله ( الحوثيين ) و نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي

الى الرد على تصريحات المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث التي دعا فيها الى التهدئة خلال زيارته الى مأرب .

جديد اب برس​

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حدد العزي خمسة شروط للتهدئة في مأرب , وذلك في تغريدة على منصة تويتر " التهدئة الحقيقية هي تلك التهدئة التي تبني الثقة ويلمس أثرها الناس وتقود لأجواء داعمة للحل الشامل".

وأضاف " هذا النوع من التهدئة يستدعي فتح المطار ورفع الحصار عن الميناء والدريهمي وصرف المرتبات وتمكين الشعب من ثرواته النفطية والغازية " باعتبارها لكل اليمنيين وليست خاصة فقط بمنتسبي تنظيم الإخوان " .

وكان المبعوث الاممي غريفيث قد دعا الى التهدئة خلال زيارته الى مأرب و طالب بجعل مأرب منطقة للنازحين , داعيا لايقاف المواجهات العسكرية والعمل على ايجاد تسوية .

في حين قالت مصادر سياسية ان زيارة غريفيث جاءت في اطار الضغوط الدولية لايقاف اقتحام مأرب .