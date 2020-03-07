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عـــــــــــــــاجل.خبر مقتل محمد بن سلمان.. شريط اخباري على قناة البحرين يستقبل التعازي بوفاة محمد بن سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــــــــاجل.خبر مقتل محمد بن سلمان.. شريط اخباري على قناة البحرين يستقبل التعازي بوفاة محمد بن سلمان

نص الخبر معروظ علا الصور

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جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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