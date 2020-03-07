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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل من المحافضة المؤقتة عدن..اشتباكات عنيفة (تفاصيل)

اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن، قبل قليل، وخلفت عدد من القتلى والجرحى

وافاد شهود عيان لمراسل " أحداث نت " أن الاشتباكات اندلعت بين مجاميع مسلحة من آل البان وأخرى من آل السعد، ومعهما عناصر مسلحة من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بالقرب من محطة بن جريبة بالممدارة. جديد اب برس​ Advertisements وأضاف شهود العيان أن عناصر مسلحة تابعة للحزام الأمني شاركت طرفي الاشتباكات من آل البان وآل السعد، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وفي السياق أوضحت مصادر محلية في تصريح لـ " أحداث نت " بأن الاشتباكات تعود إلى خلاف حول الأراضي. مضيفة بأن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

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